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Пандемия коронавируса нового типа

Аэропорт Вены предложит сдать тест на коронавирус по приезде в Австрию

Отрицательный результат анализа позволит избежать 14-дневного карантина

ВЕНА, 4 мая. /ТАСС/. Венский аэропорт с 4 мая предложит пассажирам сдать тест на коронавирус методом полимеразной цепной реакции (ПЦР). Отрицательный результат анализа позволит избежать 14-дневного карантина, который обязателен при въезде на территорию Австрии, сообщила пресс-служба аэропорта Швехат.

В условиях пандемии прибывающим в Австрию лицам предписано находиться в самоизоляции в течение 14 дней или предоставить медицинскую справку с отрицательным результатом анализа на коронавирус (сроком не старше четырех дней). В аэропорту Вены также действует правило обязательного ношения защитных масок, а по прибытии проводится измерение температуры тела.

С понедельника пассажиры и другие желающие смогут сдать платный ПЦР-тест в частной лаборатории в аэропорту. Для этого необходимо заранее по телефону или электронной почте согласовать прием, чтобы избежать скопления людей. Стоимость теста равна €190. Результаты анализа будут доступны в течение двух-трех часов.

Австрия для борьбы с распространением коронавируса ввела в марте санитарный и пограничный контроль на границах. МИД предостерег от поездок во многие страны. Вена с 18 марта приостановила авиасообщение и запретила прилет воздушным транспортом из целого ряда стран, в том числе России и Украины, до 22 мая. Национальный авиаперевозчик - авиакомпания Austrian Airlines - приостановил полеты до 31 мая.

Ситуация в Австрии и позиция канцлера

Австрия в середине апреля первой в ЕС стала поэтапно снимать ограничения, введенные из-за пандемии. С 1 мая власти отменили режим самоизоляции, открыли все магазины и предприятия сферы услуг. Для соблюдения санитарных мер население обязали носить защитные маски в магазинах, транспорте, общественных зданиях, держать дистанцию в один метр от окружающих в общественных местах.

С середины мая планируется постепенно возобновить работу ресторанов, школ, отелей и музеев. Ослабление мер стало возможным благодаря сокращению ежедневного прироста заразившихся: до 1% по сравнению с 40% в марте.

Как рассказал в интервью корреспонденту ТАСС федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц, выход страны из кризиса совершается поэтапно и с осторожностью, что позволяет властям оценивать последствия каждого этапа и следить за показателями заболеваемости. Австрийский подход в предстоящие месяцы будет заключаться в свободе по мере возможности и ограничении по мере необходимости. Курц при этом отметил, что в случае ухудшения эпидемической ситуации власти применят "стоп-кран", который предусмотрели на экстренный случай.

По словам главы правительства, решительная и рестриктивная реакция Австрии в самом начале борьбы с пандемией позволяет теперь стране быстрее начать выход из этого кризиса. При этом канцлер призвал не считать, что вирус побежден, потому что населению придется долгие месяцы сосуществовать с ним, пока не будет найдено эффективное лекарство или вакцина.

Теги
АвстрияКурц, СебастьянПандемия коронавируса нового типа
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