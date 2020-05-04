Хорватия приступила к реализации второго этапа смягчения карантинных мер

ЗАГРЕБ, 4 мая. /ТАСС/. Власти Хорватии приступили в понедельник к реализации второго этапа смягчения карантинных мер, введенных в стране 19 марта в связи с распространением новой коронавирусной инфекции.

Первая фаза смягчения мер была запущена в республике 27 апреля - возобновилась работа общественного транспорта, библиотек, музеев, рынков, магазинов, в том числе книжных и вещевых. По оценкам Национального штаба гражданской защиты, она не возымела негативного эффекта относительно эпидемической ситуации в стране. Исходя из этого, власти Хорватии приняли решение о начале 4 мая следующего этапа облегчения карантинных мер.

В рамках второго этапа, в частности, предусмотрено возобновление в полном объеме деятельности государственной и частной систем здравоохранения, за исключением профильных инфекционных учреждений, борющихся с коронавирусом. Также откроются салоны красоты и парикмахерские при строгом соблюдении эпидемиологических мер.

В случае сохранения положительной динамики в развитии эпидемической ситуации местные власти планируют 11 мая приступить к третьей фазе смягчения ограничительных мер. С этого момента будет разрешено собираться группам до 10 человек с соблюдением социальной дистанции, откроются торговые центры, дошкольные центры и начальные школы, станут доступны лабораторная и художественная деятельность в узких коллективах в вузах, запустят внутренние междугородные автобусные и авиаперевозки. Также возобновят работу рестораны и кафе, но обслуживание в них будет осуществляться только на террасах и верандах. Разрешат вход в парки и парковые зоны.

Первый случай инфицирования коронавирусом в Хорватии был подтвержден 25 февраля. К настоящему времени в стране зарегистрировано 2 096 заболевших, выздоровели 1 489 человек, 79 умерли.