Более 3,5 млн человек в мире заразились коронавирусом

ТАСС, 4 мая. Более 3,5 млн случаев инфицирования коронавирусом нового типа зафиксировано по всему миру.

Об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса, который ведет подсчеты на основе информации международных организаций, федеральных и местных властей.

По его сведениям, число заразившихся на данный момент составляет 3 502 126 человек, умерли 247 107. Всего выздоровели 1 119 817 пациентов. Больше всего случаев инфицирования - 1 156 924 - выявлено в США, где зарегистрирован 67 451 летальный исход. Далее по числу заражений следуют Испания (217 466), Италия (210 717) и Великобритания (187 840).