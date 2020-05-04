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Пандемия коронавируса нового типа
Обновлено 

Более 3,5 млн человек в мире заразились коронавирусом

Умерли 247 107 человек
Описание
© EPA-EFE/STEPHANIE LECOCQ

ТАСС, 4 мая. Более 3,5 млн случаев инфицирования коронавирусом нового типа зафиксировано по всему миру.

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Об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса, который ведет подсчеты на основе информации международных организаций, федеральных и местных властей.

По его сведениям, число заразившихся на данный момент составляет 3 502 126 человек, умерли 247 107. Всего выздоровели 1 119 817 пациентов. Больше всего случаев инфицирования - 1 156 924 - выявлено в США, где зарегистрирован 67 451 летальный исход. Далее по числу заражений следуют Испания (217 466), Италия (210 717) и Великобритания (187 840).

Теги
СШАПандемия коронавируса нового типа
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