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Пандемия коронавируса нового типа

AP: в США считают, что Китай скрыл данные о вирусе, чтобы нарастить запасы средств защиты

В Министерстве внутренней безопасности США также заявили, что Пекин своевременно не предоставил ВОЗ информацию о том, в какой степени заразен коронавирус

НЬЮ-ЙОРК, 4 мая. /ТАСС/. Специалисты Министерства внутренней безопасности (МВБ) США полагают, что власти Китая скрыли часть данных о распространении нового коронавируса, чтобы успеть сделать запасы медицинских принадлежностей. Такое утверждение приводится в материале агентства Associated Press (AP), который был опубликован в воскресенье.

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Его журналисты ознакомились с докладом указанного ведомства, который датируется 1 мая. В нем утверждается, что китайское руководство в начале января умышленно скрыло сведения о том, какую опасность представляет вирус. В это же время власти КНР якобы без официальных уведомлений снизили объемы продажи различных медицинских принадлежностей и активизировали их закупки. Речь, в частности, идет о масках и других средствах индивидуальной защиты.

Как утверждается в публикации, в МВБ полагают, что китайское руководство не предоставило своевременно Всемирной организации здравоохранения информацию о том, в какой степени заразен коронавирус, чтобы успеть накопить в стране достаточные объемы медицинских принадлежностей, необходимых для предотвращения распространения инфекции.

Доклад не является засекреченным, но предназначен только для внутреннего пользования, отмечает агентство. АР не приводит каких-либо данных, подтверждающих версию МВБ США. В материале не разъясняется, как именно аналитики ведомства пришли к указанным выводам.

Позиция Китая

Заместитель министра иностранных дел КНР Лэ Юйчэн 29 апреля в интервью журналистам телеканала NBC выразил сожаление в связи с тем, что "некоторые политики используют ситуацию с вирусом для шельмования Китая". Он подчеркнул, что Пекин "не скрывал какую-либо информацию" о коронавирусе.

В апреле официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь заявил, что версия об искусственном создании коронавируса не подкреплена какими-либо доказательствами. Так он прокомментировал публикацию телеканала Fox News о том, что первым заразился коронавирусом некий сотрудник лаборатории в Ухане.

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