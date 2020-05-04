В Берлине возобновляют работу музеи, мемориальные комплексы, библиотеки и парикмахерские

В Берлине жизнь хоть и медленно, но все же возвращается в прежнее русло: с прошлой недели принимают посетителей торговые центры, открыты детские площадки, зоопарки, все больше людей выходят на работу. С сегодняшнего дня открываются государственные библиотеки, общественный транспорт начинает курсировать с укороченными интервалами.

Нужно понимать, что в силу германского федерализма каждый регион идет своим путем: где-то правила строже, где-то мягче, везде разные штрафы, везде разный уровень контроля, да и эпидемическая обстановка кардинально различается на юге и на севере страны. Эпицентрами распространения коронавируса в ФРГ являются Бавария, Северный Рейн - Вестфалия и Баден - Вюртемберг, там и правила строже.

БЕРЛИН, 4 мая. /ТАСС/. Новая стадия послаблений вступает в силу в Берлине - c понедельника разрешено вновь начать работу музеям, выставочным залам, мемориальным комплексам, парикмахерским салонам. Возобновляются религиозные службы, а максимальная численность согласованных с властями демонстраций увеличена с 20 до 50 человек.

Все послабления сопряжены с жесткими мерами гигиены. В музеях можно будет находиться при наличии маски и с соблюдением дистанции в полтора метра. Некоторые выставочные залы жестко регулируют продажу билетов и пускают посетителей лишь при предварительной регистрации.

Дирекция каждого музея сама решает, в состоянии ли соблюдать ограничительные меры и обеспечить безопасность посетителей. Технический музей, где много интерактивных экспонатов, пока остается закрытым. Подробный список открывающихся выставочных залов есть на официальном сайте городских властей.

На прошлой неделе в некоторых федеральных землях открылись школы для учеников начальных и средних классов. С 4 мая в берлинские образовательные учреждения пойдут старшеклассники. По подсчетам газеты Berliner Morgenpost, за партами будут сидеть около четверти столичных школьников.

Религиозные службы могут посещать одновременно максимум 50 человек. Их имена и адреса предписано фиксировать и хранить эти списки месяц. Данное правило вводится не только в Берлине, но и почти по всей стране

Курс на дальнейшие послабления

Школы в той или иной степени работают уже по всей ФРГ, но с существенными ограничениями: занятия небольшими группами, перемены в разное время, большая дистанция между партами. С сегодняшнего дня школьников будет на занятиях больше, но вряд ли станет меньше ограничений.

Германские власти, обновляя статистику по заразившимся, не устают повторять, что ситуация в стране очень разнородная. В Баварии на 100 тыс. жителей приходится 327 случая инфицирования. А в Мекленбурге - Передней Померании, к примеру, - 43 случая. Логично, что нет смысла везде принимать одинаковые меры. Если брать все ту же Баварию, то там напротив до сих пор действуют существенные ограничения на выход из дома.

Саксония - Анхальт, где эпидемиологическая обстановка относительно спокойная, с понедельника смягчает ограничение на социальные контакты. Согласно действовавшим ранее правилам, там по улицам можно было передвигаться максимум по двое. Теперь же разрешено находиться в компании из пяти человек. Эта же федеральная земля собирается с 11 мая разрешить посещения в домах престарелых. 22 мая могут открыться первые рестораны.

В Тюрингии открываются косметические салоны, музыкальные образовательные учреждения, автошколы. До конца мая там собираются разработать план по возобновлению туристических поездок и открытию ресторанов.

Ближайшая перспектива

В целом же общественная жизнь в стране, как и прежде, существенно ограничена. Не работают кафе, рестораны, бары, спортивные залы, общественные бассейны и так далее. Сложно привыкнуть к прохожим в респираторных масках, к длинным очередям перед магазинами и встречающимся повсеместно полицейским.

Сейчас все выглядит так, что Германии удастся избежать самого худшего сценария, когда из-за пандемии оказываются переполнены больницы и система здравоохранения перестает справляться. За все время в ФРГ заразились коронавирусом более 162 тыс. человек, выздоровели из них более 130 тыс. Чрезмерная нагрузка на систему здравоохранения исключена, а индекс репродукции вируса находится ниже единицы. Это означает, что темпы передачи инфекции сокращаются.

Но когда немцам удастся вернуться к привычной жизни, сказать пока власти не могут. Как ожидается, если тенденция сохранится, в первой декаде мая могут согласовать новые послабления, но вряд ли кардинальные.