{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Интернет-проект "Большие гастроли - онлайн" запускает программу к юбилею Великой Победы

В рамках программы с 4 по 10 мая будут транслироваться военные спектакли ведущих и региональных российских театров, а также чтения военной поэзии и прозы известными артистами

МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Всероссийский интернет-проект "Большие гастроли - онлайн" объявил о запуске спецпрограммы, которая пройдет с 4 по 10 мая и будет посвящена 75-летию Великой Победы. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе интернет-проекта.

"Проект "Большие гастроли - онлайн" был запущен 29 марта в условиях самоизоляции россиян в связи с распространением коронавируса нового типа, с тех пор широкой аудитории были виртуально представлены лучшие спектакли разных театров страны, - напомнили в пресс-службе. - В честь 75-летия Великой Победы подготовлена специальная программа, которая пройдет с 4 по 10 мая и включит публикации документальных историй и фотографий, трансляции военных спектаклей ведущих и региональных российских театров, а также чтения военной поэзии и прозы известными артистами".

Собеседница агентства уточнила, что трансляции проекта "Большие гастроли-онлайн" доступны любому интернет-пользователю в России и за ее пределами. Все показы можно увидеть бесплатно в ленте новостей и в прямом эфире на официальных страницах "Большие гастроли" в Facebook, ВКонтакте, Одноклассниках, в YouTube , а также на сайте БольшиеГастроли.ру в рубрике ONLINE.

Юбилейная программа

В пресс-службе пояснили, что рассчитанная на неделю программа в честь юбилея Великой Победы состоит из трех частей.

Первая представляет подборку ежедневных трансляций спектаклей о войне, многие из которых поставлены по произведениям советских классиков. В их числе прошедшие войну Ольга Берггольц, поэтесса-блокадница, автор крылатой строки: "Никто не забыт, ничто не забыто"; Александр Твардовский, бывший во время войны корреспондентом фронтовых газет, кавалер орденов Отечественной войны 1-й и 2-й степеней и писатель-фантаст, лауреат Государственной премии СССР Кир Булычев, чье детство пришлось на войну. Также в основу спектаклей о войне легли произведения современных писателей Михаила Шишкина, единственного лауреата сразу трех литературных премий - "Русский Букер", "Большая книга", "Национальный бестселлер", и тюменского автора Сергея Козлова.

Вторая часть состоит из трансляций чтений отрывков военной поэзии и прозы. Прозвучат фрагменты произведений о войне Михаила Шолохова, Бориса Васильева, Сергея Алексеева, Семена Гудзенко, Давида Самойлова. В качестве чтецов выступят Дмитрий Дюжев, Евгений Князев, Александр Олешко, Игорь Золотовицкий, Сергей Безруков.

Третья часть спецвыпуска "Большие гастроли-онлайн" - реальные фронтовые истории на основе документальных архивов российских театров. В них повествуется о том, как театры и актеры помогали фронту: собирали деньги на вооружение, выступали перед ранеными бойцами в госпиталях, выезжали со спектаклями и концертами на передовую. Фотоматериалы и документы тех лет предоставлены Малым театром, Архангельским театром драмы им. М. В. Ломоносова, Кировским театром кукол им. А. Н. Афанасьева, Государственным театром кукол республики Мордовия, Кировским ТЮЗом "Театр на Спасской" и Астраханским драматическим театром, проинформировали в пресс-службе проекта.

"Большие гастроли-онлайн" - уникальный проект Федерального центра поддержки гастрольной деятельности Минкультуры РФ. Он стартовал 26 марта в период введения повышенных мер безопасности для профилактики распространения коронавирусной инфекции. С момента начала действия проекта по 30 апреля было показано 39 спектаклей 32-х театров, расположенных в 25 городах, относящихся к 24-м регионам РФ. Зрительский охват составил 8 826 988 просмотров, привели статистику в пресс-службе проекта.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
В Берлине возобновляют работу музеи, мемориальные комплексы, библиотеки и парикмахерские
Первые рестораны могут открыться 22 мая
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС