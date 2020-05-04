Интернет-проект "Большие гастроли - онлайн" запускает программу к юбилею Великой Победы

МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Всероссийский интернет-проект "Большие гастроли - онлайн" объявил о запуске спецпрограммы, которая пройдет с 4 по 10 мая и будет посвящена 75-летию Великой Победы. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе интернет-проекта.

"Проект "Большие гастроли - онлайн" был запущен 29 марта в условиях самоизоляции россиян в связи с распространением коронавируса нового типа, с тех пор широкой аудитории были виртуально представлены лучшие спектакли разных театров страны, - напомнили в пресс-службе. - В честь 75-летия Великой Победы подготовлена специальная программа, которая пройдет с 4 по 10 мая и включит публикации документальных историй и фотографий, трансляции военных спектаклей ведущих и региональных российских театров, а также чтения военной поэзии и прозы известными артистами".

Собеседница агентства уточнила, что трансляции проекта "Большие гастроли-онлайн" доступны любому интернет-пользователю в России и за ее пределами. Все показы можно увидеть бесплатно в ленте новостей и в прямом эфире на официальных страницах "Большие гастроли" в Facebook, ВКонтакте, Одноклассниках, в YouTube , а также на сайте БольшиеГастроли.ру в рубрике ONLINE.

Юбилейная программа

В пресс-службе пояснили, что рассчитанная на неделю программа в честь юбилея Великой Победы состоит из трех частей.

Первая представляет подборку ежедневных трансляций спектаклей о войне, многие из которых поставлены по произведениям советских классиков. В их числе прошедшие войну Ольга Берггольц, поэтесса-блокадница, автор крылатой строки: "Никто не забыт, ничто не забыто"; Александр Твардовский, бывший во время войны корреспондентом фронтовых газет, кавалер орденов Отечественной войны 1-й и 2-й степеней и писатель-фантаст, лауреат Государственной премии СССР Кир Булычев, чье детство пришлось на войну. Также в основу спектаклей о войне легли произведения современных писателей Михаила Шишкина, единственного лауреата сразу трех литературных премий - "Русский Букер", "Большая книга", "Национальный бестселлер", и тюменского автора Сергея Козлова.

Вторая часть состоит из трансляций чтений отрывков военной поэзии и прозы. Прозвучат фрагменты произведений о войне Михаила Шолохова, Бориса Васильева, Сергея Алексеева, Семена Гудзенко, Давида Самойлова. В качестве чтецов выступят Дмитрий Дюжев, Евгений Князев, Александр Олешко, Игорь Золотовицкий, Сергей Безруков.

Третья часть спецвыпуска "Большие гастроли-онлайн" - реальные фронтовые истории на основе документальных архивов российских театров. В них повествуется о том, как театры и актеры помогали фронту: собирали деньги на вооружение, выступали перед ранеными бойцами в госпиталях, выезжали со спектаклями и концертами на передовую. Фотоматериалы и документы тех лет предоставлены Малым театром, Архангельским театром драмы им. М. В. Ломоносова, Кировским театром кукол им. А. Н. Афанасьева, Государственным театром кукол республики Мордовия, Кировским ТЮЗом "Театр на Спасской" и Астраханским драматическим театром, проинформировали в пресс-службе проекта.

"Большие гастроли-онлайн" - уникальный проект Федерального центра поддержки гастрольной деятельности Минкультуры РФ. Он стартовал 26 марта в период введения повышенных мер безопасности для профилактики распространения коронавирусной инфекции. С момента начала действия проекта по 30 апреля было показано 39 спектаклей 32-х театров, расположенных в 25 городах, относящихся к 24-м регионам РФ. Зрительский охват составил 8 826 988 просмотров, привели статистику в пресс-службе проекта.