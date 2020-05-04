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Пандемия коронавируса нового типа

На Кипре начинается первый этап ослабления карантина, введенного из-за коронавируса

Снятие карантинных мер пройдет в четыре этапа

НИКОСИЯ, 4 мая. /ТАСС/. Первый этап ослабления карантинного режима, введенного в связи с пандемией нового коронавируса, стартует в понедельник в Республике Кипр. Он рассчитан на период по 20 мая.

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Постепенная отмена ограничительных мер осуществляется в рамках четырехэтапной стратегии восстановления экономической деятельности и общественной жизни. Она была утверждена 29 апреля Советом министров на фоне снижения темпов распространения в стране коронавируса и стабилизации эпидемиологической ситуации. Начиная с 19 апреля, за исключением двух отдельно взятых дней (21 и 28 апреля), суточный прирост числа инфицированных на греческом юге острова не превышает 10.

В соответствии с программой первого этапа с сегодняшнего дня на Кипре вдобавок к супермаркетам откроются небольшие продовольственные и промтоварные магазины и лавки. Исключение составят те точки, которые расположены внутри крупных торговых центров, поскольку последние на нынешнем этапе снятия ограничений останутся закрытыми. Заработают фермерские рынки на открытых пространствах, а также те предприятия общественного питания, которые смогут обслуживать клиентов за столиками на открытом воздухе. Во внутренние же помещения кафе и ресторанов вход пока запрещен.

В понедельник на острове смогут вернуться в офисы государственные служащие, которые ранее работали удаленно. Однако этот режим пока сохранится для тех чиновников, которые в силу возраста или болезней относятся к уязвимым группам, а также для тех, кто в условиях закрытия учебных заведений вынужден присматривать дома за детьми младше 15 лет, пока в стране в полном объеме не заработают детские сады и школы. 11 мая возобновятся занятия в средних школах, но только для учащихся выпускных классов, в то время как остальные школьники продолжат обучаться дистанционно.

С сегодняшнего дня на греческом юге Кипра возобновляются богослужения в церквях, мечетях и храмах других религий, но только при условии, что число прихожан не превысит 10. Хирургические отделения больниц приступят к выполнению плановых операций, которые были приостановлены в разгар пандемии. На острове также возобновят привычную деятельность стоматологические клиники.

С 4 мая морские порты Кипра смогут принимать для дозаправки или ремонта круизные лайнеры, но без разрешения на высадку пассажиров. На острове также приступят к работе предприятия строительного сектора и обслуживающие их компании и магазины, автомойки, туристические офисы и спортивные комплексы - последние лишь для того, чтобы обеспечить профессиональным спортсменам возможность тренироваться исключительно в индивидуальном порядке. Подготовка же спортивных команд возобновится 18 мая, то есть все еще в рамках первого этапа ослабления карантина.

Уровень свободы передвижения

Действие комендантского часа на Кипре с сегодняшнего дня будет начинаться чуть позже - не в 21:00, как это было прежде, а в 22:00 - при сохранении времени его окончания в 06:00. Кроме того, жители острова получат возможность до трех раз в день покидать свои жилища по уважительной причине, предварительно уведомив об этом власти путем отправки СМС-сообщений. До сих пор это можно было делать лишь один раз в день. И комендантский час, и норма, при которой необходимо отправлять СМС-сообщения при выходе из дома, будут отменены 21 мая.

С наступившего понедельника населению разрешено выполнять физические упражнения на улице для укрепления здоровья, а также совершать прогулки и пробежки уже не только на территории, расположенной в непосредственной близости от места проживания, но и на любых открытых пространствах, включая парки. Теперь киприотам можно будет ездить на велосипедах, играть в теннис на свежем воздухе и купаться в море на диких пляжах. Но делать все это разрешено либо индивидуально, либо только с одним партнером. На несовершеннолетних детей, занимающихся вместе с родителями, такая установка не распространяется.

Последующие этапы

Вместе с отменой комендантского часа 21 мая начнется второй этап программы возобновления экономической деятельности и общественной жизни на Кипре. Тогда же будут сняты все ограничения на передвижения по острову.

На третьем этапе, который должен стартовать 9 июня, к полноценной работе вернутся аэропорты (в настоящий момент воздушная гавань в Ларнаке принимает только вывозные спецрейсы, а в Пафосе вообще закрыта), откроются отели, организованные пляжи, внутренние помещения кафе и ресторанов, а также возобновятся спортивные состязания, но без присутствия зрителей на трибунах.

Четвертый же этап, запланированный на 14 июля, должен ознаменовать полное снятие связанных с карантином ограничений и возвращение к обычной жизни: на острове начнут функционировать крытые театры и кинотеатры, заработают детские площадки и казино, а также будет разрешено проведение фестивалей и концертов.

Впрочем, кипрские власти подчеркивают, что условием для реализации программы ослабления карантинного режима должна служить благоприятная эпидемиологическая обстановка. В случае же существенного роста числа инфицированных коронавирусом на фоне повышения мобильности граждан в указанный график придется вносить изменения: новые этапы тогда сдвинутся на более поздние сроки, не исключается возвращение уже отмененных ограничений.

Теги
КипрПандемия коронавируса нового типа
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