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На заблудившихся туристов в Магаданской области составили протоколы за нарушение изоляции

Группа из 14 человек заблудилась вечером 2 мая

МАГАДАН, 4 мая. /ТАСС/. На группу из 14 туристов, которые в непогоду заблудились на сопке в Магаданской области, составили административные протоколы за нарушение режима повышенной готовности, сообщила в понедельник пресс-служба УМВД России по региону.

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По данным полиции, сообщение о том, что группа заблудилась в районе Марчеканской сопки из-за метели, поступило вечером 2 мая. Люди позвонили в службу спасения по сотовому телефону и передали свои координаты, через несколько часов их нашли и доставили в областной центр.

"В отношении граждан составлены административные протоколы за совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 20.6.1 КоАП РФ (невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности на территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации). Материалы будут направлены в Магаданский городской суд для принятия процессуального решения", - говорится в сообщении.

Режим повышенной готовности введен в Магаданской области с 18 марта. В частности, он подразумевает необходимость соблюдать режим самоизоляции и не покидать дом без необходимости.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 3,4 млн человек, свыше 240 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 134 687 случаев заражения, выздоровели 16 639 человек, умерли 1 280. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
РоссияМагаданская область
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