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Пандемия коронавируса нового типа

Трамп считает, что вакцину от коронавируса создадут в США до конца года

Ранее директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи заявил, что вакцина может появиться к январю 2021 года
Президент США Дональд Трамп AP Photo/Alex Brandon
Описание
Президент США Дональд Трамп
© AP Photo/Alex Brandon

НЬЮ-ЙОРК, 4 мая. /ТАСС/. Специалисты в США, вероятнее всего, создадут вакцину от нового коронавируса до конца текущего года. Об этом заявил в воскресенье американский президент Дональд Трамп в эфире телеканала Fox News.

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"Мы вполне уверены, что у нас будет вакцина от коронавируса к концу года", - сказал американский лидер. "Мы активно работаем над этим", - заверил Трамп.

В субботу директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи заявил, что американская администрация рассчитывает разработать вакцину от коронавируса к январю 2021 года. Фаучи подчеркнул, что американские власти не могут гарантировать это.

По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, в США зафиксировано более 1,13 млн случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 66,5 тыс. человек.

Теги
СШАТрамп, ДональдПандемия коронавируса нового типа
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