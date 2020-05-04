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Пандемия коронавируса нового типа

В МЧС советуют заразившемуся коронавирусом выделять отдельную комнату дома

В ведомстве отметили, что при общении с инфицированным нужно соблюдать дистанцию

МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Специалисты Всероссийского НИИ по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС) МЧС России советуют заразившемуся коронавирусной инфекцией, оставленному на домашнем лечении, выделять отдельную комнату и соблюдать при общении с ним дистанцию.

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"Если медицинские работники приняли решение оставить заразившегося [коронавирусом] на домашнем лечении, лучше всего выделить ему отдельную комнату. Это должна быть непроходная вентилируемая комната", - говорится в рекомендациях ВНИИ ГОЧС.

При этом, как отмечают специалисты, если невозможно сделать так, чтобы члены семьи жили в другой комнате, то нужно находиться от заразившегося на расстоянии хотя бы двух метров. Кроме того, не рекомендуется спать с больным в одной кровати.

Вместе с тем при уходе за больным обязательно нужно соблюдать правила личной и санитарно-эпидемиологической гигиены. "Используйте средства индивидуальной защиты, минимизируйте время общения с больным", - призывают во ВНИИ ГОЧС.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
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