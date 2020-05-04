Трамп хочет, чтобы школы и вузы США возобновили занятия в сентябре

ВАШИНГТОН, 4 мая. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп стремится к тому, чтобы школы и университеты страны в сентябре возобновили занятия в обычном режиме. Об этом он заявил в воскресенье в эфире телеканала Fox News.

"Да, я хочу, чтобы они вернулись. Нам нужно, чтобы страна вернулась [к привычному укладу жизни]. Я не хочу, чтобы это продолжалось до бесконечности", - сказал глава Белого дома, отвечая на вопрос о том, намерен ли он призвать школы и вузы открыться в сентябре.

В большинстве американских штатов в связи с пандемией в настоящее время работают лишь реализующие товары первой необходимости магазины и аптеки. Рестораны и кафе принимают заказы только навынос. Спортзалы, музеи, учебные заведения, кинозалы и театры закрыты. Президент США 16 апреля объявил, что власти приступают к "открытию страны". Администрация обнародовала новые рекомендации для поэтапной отмены мер, введенных из-за коронавируса. Трамп при этом подчеркнул, что губернаторы смогут сами решать, когда снимать ограничения, поскольку ситуация в каждом из штатов разная.

По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, в США зафиксировано более 1,15 млн случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 67,6 тыс. человек.