Число случаев инфицирования коронавирусом в Приморье превысило 500

ВЛАДИВОСТОК, 4 мая. /ТАСС/. Число заразившихся коронавирусом в Приморье превысило 500 человек, сообщила в понедельник пресс-служба правительства края.

"53 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией отмечено в Приморском крае за минувшие сутки. По словам руководителя территориального управления Роспотребнадзора Татьяны Детковской, с начала эпидемии общее число заболевших COVID-19 в Приморье составляет 547 человек", - говорится в сообщении.

Уточняется, что большинство пациентов - женщины, а основным путем заражения в регионе сейчас является семейно-бытовой контакт. Больше всего заболевших во Владивостоке, Находке и Артеме.

Четыре заразившихся жителя края ранее умерли, 66 человек успешно завершили курс лечения и выписались.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 3,4 млн человек, свыше 240 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 134 687 случаев заражения, выздоровели 16 639 человек, умерли 1 280. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.