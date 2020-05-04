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Пандемия коронавируса нового типа

СМИ: все жители Гонконга получат многоразовые маски от правительства

Маски можно будет получить по почте после онлайн-регистрации

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 4 мая. /ТАСС/. Правительство Гонконга намерено бесплатно раздать всем местным жителям защитные маски многоразового использования для сдерживания распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщила в понедельник газета South China Morning Post.

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Всего власти намерены распределить среди населения свыше 7,5 млн специально изготовленных высококачественных масок. Их можно будет получить по почте после онлайн-регистрации.

"Мы исходим из того, чтобы у каждого была надежная многоразовая маска. Подготовительные работы [к программе распределения] вступили в завершающую стадию", - цитирует издание представителя Департамента инноваций и технологий Гонконга.

Вместе с тем некоторые жители сочли данную инициативу несколько несвоевременной, поскольку многие уже потратились на маски, а эпидемическая ситуация стабилизировалась. В последние две недели здесь практически не фиксировались новые случаи заражения коронавирусом. Общее число инфицированных составляет 1 039 при четырех летальных исходах.

На этом фоне местные власти согласились пойти на смягчение ограничительных мер. С сегодняшнего дня госслужащие начали возвращаться на рабочие места в офисы. Также на этой неделе должны открыться музеи, библиотеки и спортивные площадки.

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КитайПандемия коронавируса нового типа
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