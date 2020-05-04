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МЧС продезинфицировало более 12,5 тыс. зданий и сооружений транспортной инфраструктуры

С начала апреля обработано более 3 тыс. км дорог

МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Специалисты МЧС России с начала апреля провели дезинфекцию более 12,5 тыс. зданий и сооружений транспортной инфраструктуры. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в пресс-службе министерства.

"С начала апреля продезинфицировано более 3 тыс. км дорог и более 12,5 тыс. зданий и сооружений транспортной инфраструктуры общей площадью более 1 млн 867 тыс. кв. м. За последние сутки - около 85 тыс. кв. м", - сказали в пресс-службе.

Кроме того, как отметили в МЧС, обработано 709 лечебных и почти 560 образовательных учреждения общей площадью более 1 млн 637 тыс. кв. м и около 2 150 объектов соцобслуживания общей площадью около 1 млн 188 тыс. кв. м.

В самом министерстве санитарную обработку прошли около 30 тыс. единиц техники, в том числе более 17,6 тыс. единиц техники МЧС России, а также более 16,5 тыс. ведомственных зданий министерства общей площадью более 13,1 млн кв. м.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
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