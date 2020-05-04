В Гидрометцентре сообщили, что 7 мая в Москву придет похолодание

МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Теплая погода продлится в Москве до 6 мая, затем температура понизится сразу на 5 градусов, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Такая комфортная погода будет до 6-го числа, затем в четверг меняется циркуляция и начинается понижение температуры во второй половине дня. Ночью уже будет около 5-6 градусов, днем - 15-16 градусов", - сказал он.

По словам Вильфанда, 6 и 7 мая будут переходными днями, а 8 мая похолодание станет уже ощутимым.

При этом собеседник агентства отметил, что в Москве начался сезон теплых ночей, и в первой половине текущей недели максимальная ночная температура будет достигать 14 градусов тепла. По данным Гидрометцентра, в понедельник, вторник и среду днем в Москве ожидается плюс 19-21 градус.