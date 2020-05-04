{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Гидрометцентре сообщили, что 7 мая в Москву придет похолодание

Температура воздуха опустится до 15-16 градусов
Описание
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Теплая погода продлится в Москве до 6 мая, затем температура понизится сразу на 5 градусов, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Такая комфортная погода будет до 6-го числа, затем в четверг меняется циркуляция и начинается понижение температуры во второй половине дня. Ночью уже будет около 5-6 градусов, днем - 15-16 градусов", - сказал он.

По словам Вильфанда, 6 и 7 мая будут переходными днями, а 8 мая похолодание станет уже ощутимым.

При этом собеседник агентства отметил, что в Москве начался сезон теплых ночей, и в первой половине текущей недели максимальная ночная температура будет достигать 14 градусов тепла. По данным Гидрометцентра, в понедельник, вторник и среду днем в Москве ожидается плюс 19-21 градус.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Вручение премии Shorty Awards за успехи в соцсетях прошло в онлайн-формате
Наиболее популярной в интернете знаменитостью признана певица Зендая
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС