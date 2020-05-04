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Пандемия коронавируса нового типа

Рейсы Air China Москва - Пекин будут доступны только для лиц со справкой

Документ можно получить после прохождения теста в шести медицинских учреждениях Москвы и Санкт-Петербурга, сообщили в посольстве КНР

ПЕКИН, 4 мая. /ТАСС/. Пассажиры китайской авиакомпании Air China, планирующие перелет по маршруту Москва - Пекин, с 8 мая смогут подняться на борт только при наличии справки об отсутствии заражения новым коронавирусом. Об этом сообщило в понедельник посольство КНР в России.

"С 8 мая все пассажиры Air China, совершающие перелет из Москвы в Пекин, должны предоставить справку, которая была получена не менее чем за 120 часов до рейса", - говорится в заявлении, опубликованном на странице дипмиссии в социальной сети WeChat.

В нем уточняется, что документ, свидетельствующий об отсутствии инфекции, можно получить после прохождения теста на нуклеиновые кислоты в шести медицинских учреждениях российской столицы и Санкт-Петербурга. Контактная информация этих больниц размещена на сайте посольства.

В связи со сложной эпидемической ситуацией в мире с 28 марта китайская граница фактически закрыта для иностранцев, за исключением отдельных случаев. 21 апреля МИД КНР предостерег граждан от любых зарубежных поездок, количество международных рейсов в страну максимально ограничено.

За время распространения коронавируса в Китае зарегистрированы 1 675 заболевших, приехавших из-за границы, 1 273 из них уже выздоровели.

Теги
РоссияКитайПандемия коронавируса нового типа
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