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Пандемия коронавируса нового типа

Эксперты одобрили план кабмина Японии продлить режим ЧС из-за коронавируса до 31 мая

Общее количество подтвержденных случаев заражения превысило 15,7 тыс.
Описание
© AP Photo/Eugene Hoshiko

ТОКИО, 4 мая. /ТАСС/. Эксперты консультативного комитета правительства Японии одобрили план властей продлить действие режима чрезвычайной ситуации (ЧС) в стране до 31 мая с целью предотвращения распространения нового коронавируса. Об этом заявил в понедельник журналистам министр по восстановлению экономики Ясутоси Нисимура.

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"Консультативный комитет поддержал план продлить режим ЧС на всей территории страны до 31 мая", - сказал он.

3 мая телеканал NHK сообщил, что японский премьер-министр Синдзо Абэ намерен продлить режим ЧС до 31 мая. Отмечалось, что перед принятием этого решения он учтет мнение консультативного комитета правительства.

С 8 апреля в Токио и прилегающих к нему префектурах Канагава, Сайтама и Тиба, в префектурах Осака и Хёго на юго-западе главного острова Хонсю и в префектуре Фукуока на острове Кюсю начал действовать режим ЧС, объявленный премьером. 16 апреля глава правительства ввел режим ЧС по всей стране до 6 мая. Главная цель таких мер - сократить контакты между людьми на 80%, а также предотвратить активные поездки по стране в период праздников в конце апреля - начале мая.

Общее количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Японии превысило 15,7 тыс., 322 инфицированных находятся в тяжелом состоянии, зафиксировано 549 летальных исходов.

Теги
ЯпонияАбэ, СиндзоПандемия коронавируса нового типа
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