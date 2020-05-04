Эксперт: устойчивый иммунитет к коронавирусу развивается при средней тяжести заболевания

МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Наиболее устойчивый иммунитет к коронавирусу нового типа формируется при средней тяжести протекания заболевая и умеренном использовании медикаментов. Об этом сообщил доктор медицинских наук, профессор патофизиологии Первого МГМУ им. И.М. Сеченова Антон Ершов в опубликованном в воскресенье интервью "Российской газете" .

По его словам, при протекании COVID-19 по легкому сценарию организм может не заметить вирус и не выработать необходимых антител. В то же время при тяжелом течении заболевания у пациента может вовсе не хватить ресурсов для формирования должного иммунитета.

"Проблема с нынешним коронавирусом в том, что он появился недавно и, соответственно, прошло недостаточно времени для знакомства с этим вирусом. Из-за того, что это SARS (новый коронавирус сходен с вирусом SARS, вызвавшем эпидемию атипичной пневмонии в 2002-2003 году), есть предположение, что иммунитет к COVID-19 также будет сохраняться два года. Но подтвержденных данных по сохранению нет", - добавил Ершов.

Ученый подчеркнул, что новый коронавирус является сезонным и будет активизироваться осенью и зимой. Он также выразил мнение, что в случае, если в России не удастся подавить распространение инфекции к осени, существует реальная угроза второй волны инфицирования. Кроме того, по оценкам Ершова, на производство необходимого количества доз вакцины от коронавируса уйдет от полутора до двух лет с момента ее создания.