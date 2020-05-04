В Новой Зеландии впервые за семь недель не зафиксировано случаев заражения коронавирусом

СИДНЕЙ, 4 мая. /ТАСС/. Врачи не выявили за минувшие сутки новых случаев заражения коронавирусом в Новой Зеландии. Как отметил в понедельник главный санитарный врач страны Эшли Блумфилд, нулевой показатель среднесуточного прироста числа инфицированных зарегистрирован впервые за семь недель.

По его словам, общее количество заразившихся осталось на уровне 1 487 человек. Новых случаев заболевания за прошедшие 24 часа медики не выявили. "Бесспорно, сегодня мы видим весьма обнадеживающие цифры. Но это всего лишь один день, а... нам по-прежнему нужно поддерживать дисциплину и продолжать двигаться вперед", - сказал врач в эфире станции Radio New Zealand.

Он отметил, что общее число пациентов, умерших от вызываемого коронавирусом заболевания, составляет 20. В больнице находятся семь человек, еще 184 получают лечение амбулаторно. 1 276 пациентов выздоровели. Первый случай инфицирования в Новой Зеландии был выявлен 28 февраля.

Также сообщается, что в ближайшее время правительство примет решение о снятии ряда эпидемиологических ограничений. Первая часть рестрикций была отменена 27 апреля. Тогда людям разрешили покидать свои дома для прогулок на свежем воздухе, посещать некоторые спортивные сооружения и места отдыха. Также начал работать в обычном режиме ряд предприятий.