Совершающий кругосветное плавание парусник "Паллада" прибыл в Сингапур

ВЛАДИВОСТОК, 4 мая. /ТАСС/. Российский парусник "Паллада", который совершает кругосветное плавание в рамках экспедиции парусников Росрыболовства "Паруса мира" в честь 200-летия открытия Антарктиды и 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, прибыл в Сингапур. Об этом сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе Дальневосточного государственного технического рыбохозяйственного университета (Дальрыбвтуз), в оперативном управлении которого находится парусник.

"Паллада" в порту Сингапура на рейде. Идет бункеровка топливом и пополнение продуктовых запасов. На судне все хорошо, экипаж здоров", - сообщили в пресс-службе Дальрыбвтуза.

Пополнение запасов проходит с соблюдением всех мер предосторожности из-за сложившейся эпидемиологической ситуации в мире. Планируется, что уже во вторник парусник возьмет курс на Владивосток, его прибытие в порт приписки ожидается в начале июня.

В кругосветной экспедиции парусников Росрыболовства, посвященной 200-летию открытия Антарктиды первой русской антарктической экспедицией под руководством Фаддея Беллинсгаузена и Михаила Лазарева и 75-летию Победы, участвуют учебные парусные суда "Паллада", "Крузенштерн" и "Седов". "Паллада" отправилась в рейс 1 ноября 2019 года из Владивостока, "Седов" и "Крузенштерн" - из Калининграда 8 декабря 2019 года. Барк "Седов" и фрегат "Паллада" осуществляют кругосветные плавания, а "Крузенштерн" - трансатлантическое плавание. Кульминацией первого этапа экспедиции стала мемориальная 200-мильная гонка трех парусников, которая проходила 20-21 февраля в честь 200-летия открытия шестого континента первой русской антарктической экспедицией под руководством Фаддея Беллинсгаузена и Михаила Лазарева.

"Паллада" была построена в 1989 году. Фрегат имеет почетный статус участника крупных международных регат и морских фестивалей в Европе, Америке, Австралии и Азии, где члены экипажа всегда удостаивались высоких наград. "Паллада" также является кандидатом на внесение в Книгу рекордов Гиннесса как самое быстроходное парусное судно в мире. Оно способно идти на своих парусах со скоростью свыше 18 узлов.

"Паллада" уже совершала кругосветные плавания. В 2007-2008 годах в рамках одного из них судно пересекло экватор и побывало в 19 иностранных портах. В 2003-2004 годах парусник также совершил кругосветку, посвятив ее 200-летию первого путешествия вокруг земли русских моряков под командованием Ивана Крузенштерна и Юрия Лисянского, и повторил путь шлюпов "Надежда" и "Нева".