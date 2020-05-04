В якутском вахтовом поселке выявили 12 новых заразившихся

ЯКУТСК, 4 мая. /ТАСС/. Двенадцать новых случаев заражения коронавирусом выявили в вахтовом поселке в Сунтарском районе Якутии, карантин в поселке продлен, сообщил на брифинге в понедельник глава Якутии Айсен Николаев.

Ранее власти Якутии объявили карантин в вахтовом поселке недалеко от села Кутана (в 70 км от села Сунтар, административного центра Сунтарского района) на срок до 30 апреля после выявления очага заражения коронавирусом. Первые подтвержденные случаи заражения новой коронавирусной инфекцией в вахтовом поселке были зафиксированы 19 апреля. Число заразившихся на тот момент достигло 10.

"За сутки у нас прибавилось 29 новых случаев, сегодня общее количество заболевших - 311 по республике. Из этих 29 [новых случаев заражения коронавирусом] 16 - это город Якутск, 12 - это вахтовый поселок дорожников в Сунтарском районе, который у нас находился на карантине. Сейчас очередной забор анализов показал, что на 12 человек больше количество заболевших. И один случай - это Мегино-Кангаласский район", - сообщил Николаев. По его словам, карантин в вахтовом поселке продлен до особого распоряжения.

Всего в Якутии зарегистрировано 311 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 40 человек, четыре пациента умерли. С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 3,5 млн человек, свыше 247 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 134 687 случаев заражения, выздоровели 16 639 человек, умерли 1 280. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.