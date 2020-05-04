Государственные информагентства стран СНГ подготовили совместный проект к юбилею Победы

МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Фотокомпозицию на основе документальных кадров периода Великой Отечественной войны совместно подготовили к 75-летию Победы ведущие средства массовой информации государств - участников СНГ. В проект, рассказывающий о битве с фашизмом с первого дня и до ее окончания, о послевоенном восстановлении, о ветеранах-героях фронта и тыла, вошло более 90 снимков. Они предоставлены государственными информационными агентствами Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, России, Таджикистана, Туркмении, Узбекистана.

Экспозиция, посвященная героическому поколению победителей, подготовлена по решению Совета руководителей государственных информационных агентств СНГ (Информсовет СНГ). В ней - летопись тяжелых испытаний, выпавших на долю советского народа, горечь утрат и радость Победы. "Это свидетельства ратного и трудового подвига, а также нашей памяти и благодарности мужеству людей, защищавших Родину на фронтах и в тылу", - отметил председатель Информсовета СНГ, генеральный директор ТАСС Сергей Михайлов.

"С каждым годом время отдаляет нас от той военной поры, но великие испытания и Великая Победа не должны уходить из памяти и сердец, - подчеркнул Михайлов. - В наших странах высятся монументы и стоят скромные памятники героям войны, которые должны быть сохранены для нас и будущих поколений. Это - обереги от забвения прошлого, от повторения трагедий, которые уносят миллионы жизней, от попыток переписать историю и обелить пособников сил зла".

Обращаясь к коллегам в странах Содружества, Михайлов отметил особую роль ведущих СМИ в том, чтобы ветеранам в современном обществе была обеспечена забота и поддержка. "Мы должны воздавать должное ветеранам войны и тыла, которых среди нас с годами становится все меньше. Государственные информационные агентства обладают мощным инструментом для поддержки ветеранов, для обеспечения им заботы и почитания в обществе. Жизнь каждого героя-победителя сейчас должна быть также ценна как и на полях сражений", - подчеркнул Михайлов.

Фотокомпозиция из хроникальных кадров военной поры и недавнего прошлого представлена на сайтах госинформагентств стран Содружества, Ассоциации национальных информационных агентств государств - участников СНГ.

Информсовет СНГ образован в ноябре 1995 года. В состав входят руководители государственных новостных служб Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, России и Таджикистана. Деятельность Информсовета СНГ нацелена на обеспечение взаимодействия и сотрудничества стран СНГ в информационной сфере, создание благоприятных условий для беспрепятственного распространения информации и эффективного обмена опытом профессиональной деятельности, а также укрепление медиапартнерства.