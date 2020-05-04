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Пандемия коронавируса нового типа

Главный внештатный онколог Минздрава: онкопациентам с коронавирусом химиотерапию не делают

При этом плановую химиотерапию или лучевую терапию у пациентов без коронавируса останавливать не следует, считает Андрей Каприн

МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Проведение химиотерапии пациенту с онкологическим заболеванием следует отложить в случае выявления у него новой коронавирусной инфекции, сообщил в интервью ТАСС главный внештатный специалист - онколог Минздрава России, генеральный директор Национального медицинского исследовательского центра радиологии, академик РАН Андрей Каприн.

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"Если COVID-19 детектируется, то такие пациенты отправляются под наблюдение терапевта или инфекциониста по месту жительства в режим изоляции с последующим трехкратным тестированием. Согласно рекомендациям наших зарубежных коллег, проведение химиотерапии на период инфицирования COVID-19 стоит отложить", - сказал он.

При этом плановую химиотерапию или лучевую терапию у пациентов без коронавируса останавливать не следует, так это может сказаться на эффективности лечения и на общем состоянии здоровья человека, полагает Каприн. "Я не раз говорил о том, что рак не уходит на карантин именно по той простой причине, что онкологическое заболевание не ждет. Поэтому нашим пациентам рекомендуется проходить лечение в соответствии с назначенным планом, если человек в настоящий момент не инфицирован COVID-19. Конечно, все индивидуально, каждый случай обсуждается только с лечащим врачом. Возможны более длительные каникулы между курсами. Но при этом нужно быть максимально настороженными и внимательными к собственному состоянию, любые изменения необходимо контролировать и обсуждать с вашим доктором", - пояснил Каприн.

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РоссияПандемия коронавируса нового типа
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