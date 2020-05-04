Попова назвала невозможным на данный момент полное завершение распространения коронавируса

"Полностью закончить циркуляцию вируса на сегодняшний день не представляется возможным, как бы ни закрыта была страна. Все равно общение то или иное есть, и риски возобновления есть, даже если не осталось вирусов в стране", - сказала она в интервью Павлу Зарубину на телеканале "Россия-24", фрагмент которого был показан в понедельник.

При этом Попова отметила, что часть ограничительных мер в России сохранится до появления вакцины или лекарства от коронавируса. "Мы учимся жить по-новому, мы учимся жить в условиях, когда вирус есть. Вырабатывая те или иные алгоритмы, мы говорим, что да, мы вот здесь снимаем ограничения, но вместе с тем у нас люди старшего поколения остаются все равно дома, люди с хронической патологией все равно [остаются дома]", - пояснила она.

"Главное в сегодняшнем дне, это очень важно, эти две недели и потом, когда все равно будут через определенное время сниматься ограничения, соблюдать все необходимые правила для того, чтобы этот режим был все мягче и мягче", - напомнила глава Роспотребнадзора.