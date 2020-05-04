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Пандемия коронавируса нового типа

В России под наблюдением из-за коронавируса остаются 217 тыс. человек

Проведено более 4,3 млн тестов на выявление вируса
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© Петр Ковалев/ТАСС

МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. В РФ 217 тыс. граждан остаются под медицинским наблюдением из-за подозрения на заражение новой коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе Роспотребнадзора.

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"Под медицинским наблюдением в России остаются 217 тысяч человек", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, всего проведено более 4,3 млн тестов на коронавирус. За сутки было сделано 183 тыс. тестов.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 3,4 млн человек, свыше 240 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 134 687 случаев заражения, выздоровели 16 639 человек, умерли 1 280. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
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