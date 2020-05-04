Экологи отметили, что природа Северного Кавказа восстанавливается в период пандемии

ТАСС, 4 мая. Сокращение выбросов в атмосферу и промышленных стоков в водоемы во время ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса, оказали положительное влияние на состояние окружающей среды на Северном Кавказе. А отсутствие туристов позволило в этом году избежать уничтожения первоцветов в особо охраняемых природных территориях, рассказали ТАСС ученые, экологи, а также представители профильных министерств в регионах СКФО.

Животные возвращаются

Приостановка работы некоторых промышленных предприятий, а также многочисленных ресторанов, кафе, развлекательных учреждений значительно сократила в Дагестане объем загрязняющих промышленных стоков в реки, а также в Каспийское море, сказал ТАСС директор Института экологии и устойчивого развития Дагестанского госуниверситета (ДГУ) Алимурад Гаджиев.

"На море, безусловно, это отразится. Все эти рестораны, автомойки и так далее сейчас не работают, значит, у них нет сбросов, которые неочищенными попадают в море, поскольку очистные сооружения у нас практически не работают - в городах они не очищают даже на 30%, а мелкие населенные пункты вообще не имеют очистных сооружений - все сбрасывается в речки, а затем в море", - сказал Гаджиев.

Также, по его словам, снижение интенсивности судоходства может положительно сказаться на обитателях моря, в том числе каспийских тюленях (этот вид морских животных в 2020 году внесен в Красную Книгу России).

"Говорить, что за один-два месяца ситуация сильно изменится, было бы не совсем корректно. Но безусловно, количество тревожащих факторов для животных снизится. Например, на днях наши волонтеры движения "Береговой патруль" при Институте экологии и устойчивого развития сняли, как на берег Дербента приплыл тюлень, такого давно не было. Когда людей вокруг становится меньше, животные сразу это чувствуют и начинают понемногу возвращаться туда, откуда ушли", - рассказал Гаджиев, добавив при этом, что наибольший вред каспийскому тюленю, а также водоплавающим птицам сейчас наносит не столько состояние окружающей среды, сколько остатки браконьерские сети, в которых запутываются и погибают животные.

В Чеченской республике опустевшие в период самоизоляции улицы Грозного привлекли оленей, ранее выпущенных в леса республики для восстановления популяции, рассказала ТАСС начальник отдела федерального государственного охотничьего надзора Минприроды республики Луиза Гагаева.

"Олени, недавно выпущенные на волю, начали из соседнего района захаживать в город. В несколько районах были замечены жителями, в социальных сетях можно увидеть видео, как они спокойно гуляют по улицам. Мы регулярно проводим мониторинг, и как только появляется информация, выезжаем на место и отлавливаем для возвращения в естественную среду обитания", - пояснила она.

Сокращение пожаров и сохраненные первоцветы

Введенные ограничения положительно отразились и на особо охраняемых природных территориях (ООПТ), отметил заместитель министра природных ресурсов и экологии Дагестана Азамат Гусейнбеков. По его словам, отмечено снижение случаев возникновения пожаров из-за весенних палов. "При отсутствии людей значительно снижается угроза лесных пожаров, которые уничтожают насекомых, мелких млекопитающих, земноводных и пресмыкающихся, подрост деревьев и кустарников, а также уже проросшие семена трав", - сказал Гусейнбеков.

Он отметил, что действие режима самоизоляции пришлось на время, когда в горах и лесах республики появляются первоцветы  с начала апреля по середину мая. "Цветение растений длится совсем недолго и имеет большое значение для экосистемы. Пыльца и нектар первоцветов являются практически единственной пищей для насекомых ранней весной. Большинство подобных растений занесены в Красные книги РФ и Республики Дагестан. В связи с уменьшением числа посетителей ООПТ снижается угроза их уничтожения, и соответственно практически сошла на нет эта нагрузка на окружающую среду", - уточнил замминистра.

Он привел в пример природный парк регионального значения "Верхний Гуниб", который весной прошлого года посетили около 1 тыс. туристов. "С 28 марта руководством парка введен запрет на посещение, что существенно улучшило общее его состояние. Природа получила своего рода каникулы, которые несомненно помогут ей улучшить свое состояние, очиститься и восстановиться", - добавил собеседник агентства.

Чистый воздух

Во всех регионах Северного Кавказа улучшение экологической обстановки в период действия ограничений из-за пандемии связывают, прежде всего, со снижением количества выбросов в атмосферу от автомобильных выхлопных газов.

"Основным загрязнителем атмосферы в крае является автотранспорт, на который приходится до 80% выбросов. В связи с резким уменьшением автотранспорта, в том числе транзитного, снижением выбросов выхлопных газов, наблюдается улучшение состояния атмосферы, прежде всего, в населенных пунктах края. По результатам анализа получаемых сведений отмечается положительная динамика состояния атмосферы", - сказал ТАСС представитель в Минприроды Ставропольского края.

В Северной Осетии во время вынужденных каникул улучшать состояние окружающей среды помогают и сами жители региона, отмечают в региональном Минприроды. "[Стало] меньше загрязнения в городской черте, и появилось много небольших групп, которые самостоятельно организуются и проводят уборку за городом на природе", - сообщили ТАСС в министерстве.

Масштаб влияния

Однако для серьезного улучшения экологической обстановки недостаточно на краткий срок ограничить хозяйственную деятельность человека - для этого необходимы более системные меры, в частности, строительство очистных сооружений, отмечают в Минприроды Ставропольского края. "Основными источниками загрязнения [поверхностных вод] являются сбросы недостаточно очищенных и не прошедших очистку ливневых и хозяйственно-бытовых вод. Только строительство новых и реконструкция имеющихся очистных сооружений, подключение частного сектора и малых предприятий к системе канализации позволит улучшить качество вод, прежде всего на территории населенных пунктов", - сказал представитель министерства.

Тем более недостаточно краткосрочного снижения объемов загрязняющих стоков для увеличения популяции животных, рыб и птиц, находящихся под угрозой исчезновения, отметил заместить директора по научной работе заповедника "Дагестанский" Гаджибек Джамирзоев.

"Если такая ситуация (сокращение хозяйственной деятельности) продлится достаточно долго, это начнет сказываться на состоянии биоты - сначала увеличится численность планктонных организмов, мелких беспозвоночных животных, а далее по цепочке - рыб, водоплавающих птиц и морских млекопитающих. Но подобный сценарий можно прогнозировать при условии необратимого снижения загрязненности водный. И важно, чтобы параллельно осуществлялись мероприятия по охране водных биологических ресурсов", - пояснил Джамирзоев.

Тем не менее, по словам руководителя Института экологии и устойчивого развития ДГУ, даже короткая передышка, которую получила природа, позволяет оценить степень негативного влияния человека на окружающую среду. "Получился невольный эксперимент, который позволил нам увидеть масштаб нашего влияния на окружающий мир. Ведь это происходит во всем мире - животные заходят в города, спутники фиксируют снижение выбросов. Для ученых и для тех, кто принимает решения, это прекрасная возможность посмотреть на ситуацию и сравнить с тем, что было до ограничений", - отметил Гаджиев.