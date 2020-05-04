Грузия откроет с 5 мая въезды и выезды из Батуми и Кутаиси

ТБИЛИСИ, 4 мая. /ТАСС/. Правительство Грузии приняло решение с 5 мая открыть въезды и выезды из городов Батуми и Кутаиси, закрытые с 15 апреля из-за пандемии заболевания, вызванного новым коронавирусом. Об этом в понедельник заявил премьер-министр республики Георгий Гахария на брифинге до начала заседания правительства.

"С завтрашнего дня в городах Батуми и Кутаиси будут сняты все ограничения на передвижение. Останутся определенные ограничения в Тбилиси и Рустави. Это напрямую связано с эпидемиологической ситуацией в приграничных районах. Я думаю, мы можем считать, что к концу недели вопрос [открытия] Тбилиси и Рустави будет решен положительно", - сказал Гахария.

Тбилиси, Батуми, Кутаиси и Рустави закрыли для въезда и выезда 15 апреля в рамках предпринимаемых мер по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции по стране. Изначально это решение было принято на 10 дней, но после продления режима чрезвычайного положения (ЧП) до 22 мая вопрос открытия городов отложили на неопределенный срок. Общее число жителей этих четырех крупнейших городов составляет более 1,6 млн человек.

В Грузии из-за пандемии с 21 марта по 22 мая действует режим ЧП. По последним данным, в стране выявлены 593 случая заражения коронавирусом. Еще трое граждан Грузии с инфекцией были доставлены на родину из-за рубежа. 223 человека выздоровели. На карантине находятся более 5 тыс. человек, в стационарах - 537, девять пациентов умерли.