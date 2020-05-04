В Якутске открыли шестой обсерватор для контактировавших с зараженными коронавирусом

По данным пресс-службы на 3 мая, в обсерваторах Якутска было размещено 280 изолированных жителей, количество свободных мест составляло 116.

ЯКУТСК, 4 мая. /ТАСС/. Шестой по счету обсерватор, рассчитанный на 120 человек, открыли в понедельник в Якутске, где наблюдается рост числа заразившихся коронавирусом. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе городской мэрии.

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"С сегодняшнего дня в Якутске заработал новый обсерватор", - сообщил представитель мэрии. Палаты для контактировавших с больными развернули в здании общежития Арктического государственного агротехнологического университета. Их максимальная вместимость - 120 человек, обслуживать объект будут 25 сотрудников.

"Из резервного фонда города Якутска на обустройство, содержание обсерватора (в том числе оплату труда персонала, проживание, питание персонала и изолированных лиц, приобретение бытовой техники, средств дезинфекции и гигиены) выделено около 7,5 млн рублей", - отметили в пресс-службе.

Ранее в мэрии отмечали, что необходимость открытия нового обсерватора возникла в связи с увеличением количества лиц, контактировавших с инфицированными коронавирусом.

К настоящему моменту в Якутии зарегистрировано 311 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 40 человек, четыре пациента умерли.