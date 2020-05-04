{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

В Якутске открыли шестой обсерватор для контактировавших с зараженными коронавирусом

Из резервного фонда города на обустройство и содержание объекта выделили около 7,5 млн рублей

ЯКУТСК, 4 мая. /ТАСС/. Шестой по счету обсерватор, рассчитанный на 120 человек, открыли в понедельник в Якутске, где наблюдается рост числа заразившихся коронавирусом. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе городской мэрии.

По данным пресс-службы на 3 мая, в обсерваторах Якутска было размещено 280 изолированных жителей, количество свободных мест составляло 116.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

"С сегодняшнего дня в Якутске заработал новый обсерватор", - сообщил представитель мэрии. Палаты для контактировавших с больными развернули в здании общежития Арктического государственного агротехнологического университета. Их максимальная вместимость - 120 человек, обслуживать объект будут 25 сотрудников.

"Из резервного фонда города Якутска на обустройство, содержание обсерватора (в том числе оплату труда персонала, проживание, питание персонала и изолированных лиц, приобретение бытовой техники, средств дезинфекции и гигиены) выделено около 7,5 млн рублей", - отметили в пресс-службе.

Ранее в мэрии отмечали, что необходимость открытия нового обсерватора возникла в связи с увеличением количества лиц, контактировавших с инфицированными коронавирусом.

К настоящему моменту в Якутии зарегистрировано 311 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 40 человек, четыре пациента умерли.

Теги
РоссияЯкутияПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Молния
Митрополит Иона умер из-за коронавируса
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС