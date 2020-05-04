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Пандемия коронавируса нового типа

Эксперт рассказал о вероятности смерти от коронавируса у людей младше 40 лет

По словам главного внештатного эпидемиолога Минздрава Николая Брико, она составляет 0,2%

МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Вероятность летального исхода от заболевания, вызванного новой коронавирусной инфекцией, у людей младше 40 лет оставляет 0,2%, сообщил главный внештатный эпидемиолог Минздрава РФ Николай Брико.

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"Вероятность летального исхода для пациентов младше 40 лет составляет около 0,2%, для пациентов старше 60 лет достигает 3,6% и для тех, кто старше 80 - почти 15%. Своевременность оказания медицинской помощи также играет свою роль", - сказал он в интервью "Российской газете", опубликованном в понедельник.

По словам Брико, анализ летальных исходов свидетельствует о том, что в большинстве случаев люди слишком поздно обращаются за помощью.

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РоссияПандемия коронавируса нового типа
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