Эксперт рассказал о вероятности смерти от коронавируса у людей младше 40 лет

"Вероятность летального исхода для пациентов младше 40 лет составляет около 0,2%, для пациентов старше 60 лет достигает 3,6% и для тех, кто старше 80 - почти 15%. Своевременность оказания медицинской помощи также играет свою роль", - сказал он в интервью "Российской газете", опубликованном в понедельник.

По словам Брико, анализ летальных исходов свидетельствует о том, что в большинстве случаев люди слишком поздно обращаются за помощью.