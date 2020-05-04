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Пандемия коронавируса нового типа

Число зараженных коронавирусом на стройплощадке под Мурманском достигло 1 680

За сутки там выявили 251 случай инфицирования

МУРМАНСК, 4 мая. /ТАСС/. Медики выявили за сутки 251 новый случай заражения коронавирусом на стройплощадке в поселке Белокаменка под Мурманском. Таким образом, общее число инфицированных составляет на объекте 1680, сообщила в понедельник пресс-служба регионального оперативного штаба по борьбе с распространением инфекции.

В Белокаменке под Мурманском более 20 подрядных организаций "Новатэка", в том числе компания "Велесстрой", где выявлен очаг заражения, возводят Центр строительства крупнотоннажных морских сооружений. В работах занято около 11 тыс. человек, из них 4,6 тыс. - рабочие "Велесстроя".

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"По состоянию на 10:00 04. 05. 2020 в Мурманской области выявлено 280 новых случаев заболевания COVID-19. Общее число подтвержденных случаев заражения новой коронавирусной инфекцией составляет 1 974, из них 1 680 - на стройплощадке в Белокаменке", - говорится в сообщении.

Ранее стало известно о 1 429 случаях заражения в Белокаменке. Компания "Велесстрой" сообщала о временной приостановке работ на объекте для проведения дезинфекции. Более 500 сотрудников чартерными рейсами вывезли в другие регионы, часть разместили на обсервацию в Мурманской области.

С целью максимального разобщения работников на территории временного жилого городка "Велесстроя" в Белокаменке возводят дополнительные модули общежитий. Одно из них, на 144 места, уже сдано в эксплуатацию 30 апреля, еще два должны сдать 10 и 15 мая. Во всех трех новых общежитиях будут расселены 700 человек, по три человека в комнате. Накануне в Мурманск прибыл паром "Принцесса Анастасия", который планируют использовать в качестве обсерватора для рабочих со стройплощадки в Белокаменке.

Теги
РоссияМурманская областьПандемия коронавируса нового типа
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