Число случаев заражения коронавирусом в России превысило 145 тыс.

МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Число случаев заражения новой коронавирусной инфекцией в России выросло за сутки на 10 тыс. 581 и сейчас составляет 145 тыс. 268 во всех регионах страны. Выздоровело на данный момент более 18 тыс. человек, 1 356 умерло, сообщили журналистам в понедельник в оперативном штабе по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.

Согласно данным штаба, суточный рост составил 7,9%. Отмечается, что 5 352 (50,6%) случаев из новых зафиксированных выявлены как бессимптомные.

Новые 5 795 случаев заражения зафиксированы в Москве (суточный рост 8,4%), всего в столице такой диагноз поставили 74 тыс. 401 человеку. Также новые случаи подтверждены еще в 81 субъекте РФ, в том числе 803 в Московской области, 317 в Санкт-Петербурге, 280 в Мурманской области, 160 в Республике Дагестан, 157 в Нижегородской области, 105 в Кабардино-Балкарии.

Выписаны по выздоровлению 1 456 человек в 68 регионах, в том числе 544 человека в Москве, 136 в Санкт-Петербурге, 43 в Дагестане, по 41 в Пермском крае и Тверской области.

За сутки подтверждено 76 летальных случаев, из них 35 в Москве, 5 во Владимирской области, по три в Санкт-Петербурге, Брянской, Калининградской и Тверской областях, по два в Ставропольском крае, Республике Коми, Волгоградской, Воронежской, Кемеровской и Новосибирской областях. По одному человеку умерло в республиках Ингушетия, Татарстан, Мордовия, Удмуртия, Алтайском и Краснодарском краях, Ростовской, Пензенской, Ивановской, Смоленской и Челябинской областях, а также в Ханты-Мансийском АО.

Северная Осетия стала 17-м регионом РФ, где число заразившихся коронавирусом превысило 1 тыс. Согласно данным штаба, за сутки подтверждено 79 новых случаев в регионе, всего в Северной Осетии 1069 заразившихся. Число заразившихся превышает тысячу человек в еще 16 регионах: в Москве их 74 тыс. 401 человек, в Подмосковье - 14 тыс. 939, в Санкт-Петербурге - 5 346, в Нижегородской области - 2 852, в Мурманской области - 1 974, в Дагестане - 1 958, в Краснодарском крае - 1 340, в Тульской области - 1 293, в Ростовской области - 1 263, в Брянской области - 1 250, в Калужской области - 1 217, в Свердловской области - 1 144, в Рязанской области - 1 137, в Республике Башкортостан - 1102, в Республике Татарстан - 1117 и Ленинградской области - 1096.