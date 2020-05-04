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Пандемия коронавируса нового типа
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В Японии продлили действие режима ЧС до 31 мая

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ при этом отметил, что ограничения могут быть сняты раньше упомянутого срока
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© EPA-EFE/FRANCK ROBICHON

ТОКИО, 4 мая. /ТАСС/. Власти Японии продлили действие режима чрезвычайной ситуации (ЧС) с целью предотвращения распространения нового коронавируса в стране на период до 31 мая. Соответствующее решение было принято в понедельник в ходе заседания правительственного штаба по мерам против распространения инфекции.

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"Срок действия режима ЧС продлен до 31 мая", - сказал на заседании премьер-министр Японии Синдзо Абэ.

Глава правительства также отметил, что ограничения могут быть сняты раньше упомянутого срока. "Я рассчитываю 14 мая выслушать мнение экспертов насчет ситуации в стране. Оценив соответствующую возможность, я хотел бы отменить ограничения, не дожидаясь окончания срока", - подчеркнул премьер.

С 8 апреля в Токио и прилегающих к нему префектурах Канагава, Сайтама и Тиба, в префектурах Осака и Хёго на юго-западе главного японского острова Хонсю и в префектуре Фукуока на острове Кюсю начал действовать режим ЧС, объявленный премьером. 16 апреля глава правительства ввел режим ЧС по всей стране до 6 мая.

Общее количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Японии превысило 15,9 тыс., при этом 322 инфицированных находятся в тяжелом состоянии, зафиксировано 555 летальных исходов.

Теги
ЯпонияАбэ, СиндзоПандемия коронавируса нового типа
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