В Японии продлили действие режима ЧС до 31 мая

ТОКИО, 4 мая. /ТАСС/. Власти Японии продлили действие режима чрезвычайной ситуации (ЧС) с целью предотвращения распространения нового коронавируса в стране на период до 31 мая. Соответствующее решение было принято в понедельник в ходе заседания правительственного штаба по мерам против распространения инфекции.

"Срок действия режима ЧС продлен до 31 мая", - сказал на заседании премьер-министр Японии Синдзо Абэ.

Глава правительства также отметил, что ограничения могут быть сняты раньше упомянутого срока. "Я рассчитываю 14 мая выслушать мнение экспертов насчет ситуации в стране. Оценив соответствующую возможность, я хотел бы отменить ограничения, не дожидаясь окончания срока", - подчеркнул премьер.

С 8 апреля в Токио и прилегающих к нему префектурах Канагава, Сайтама и Тиба, в префектурах Осака и Хёго на юго-западе главного японского острова Хонсю и в префектуре Фукуока на острове Кюсю начал действовать режим ЧС, объявленный премьером. 16 апреля глава правительства ввел режим ЧС по всей стране до 6 мая.

Общее количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Японии превысило 15,9 тыс., при этом 322 инфицированных находятся в тяжелом состоянии, зафиксировано 555 летальных исходов.