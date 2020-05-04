{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

Число заражений коронавирусом в Калининградской области превысило 500

В регионе под медицинским наблюдением остаются 1 894 человека

КАЛИНИНГРАД, 4 мая. /ТАСС/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Калининградской области с начала пандемии составило более 520. Об этом сообщили в понедельник на странице регионального штаба по контролю за новой коронавирусной инфекцией.

"По информации регионального штаба по контролю за новой коронавирусной инфекцией на 4 мая, обследовано нарастающим итогом на COVID-19 21 903 человека, из них выявлено 524 случая заражения (114 человек выздоровели), умерли девять, остаются под медицинским наблюдением 1 894 человека, в том числе 154 в условиях обсерватора", - говорится в сообщении.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 3,4 млн человек, свыше 240 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 134 687 случаев заражения, выздоровели 16 639 человек, умерли 1 280. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
РоссияКалининградская областьПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Молния
Митрополит Иона умер из-за коронавируса
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС