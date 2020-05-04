Число заражений коронавирусом в Калининградской области превысило 500

КАЛИНИНГРАД, 4 мая. /ТАСС/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Калининградской области с начала пандемии составило более 520. Об этом сообщили в понедельник на странице регионального штаба по контролю за новой коронавирусной инфекцией.

"По информации регионального штаба по контролю за новой коронавирусной инфекцией на 4 мая, обследовано нарастающим итогом на COVID-19 21 903 человека, из них выявлено 524 случая заражения (114 человек выздоровели), умерли девять, остаются под медицинским наблюдением 1 894 человека, в том числе 154 в условиях обсерватора", - говорится в сообщении.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 3,4 млн человек, свыше 240 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 134 687 случаев заражения, выздоровели 16 639 человек, умерли 1 280. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.