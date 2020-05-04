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Пандемия коронавируса нового типа

За сутки в Петербурге после коронавируса выздоровели 136 человек

В городе при этом выявили 317 новых случаев заражения

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 мая. /ТАСС/. Число выздоровевших после заражения новым коронавирусом увеличилось за сутки в Петербурге, который входит в тройку регионов России с наибольшим числом инфицированных, на 136, сообщили в понедельник в оперативном штабе по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекцией.

Согласно представленным данным, на 4 мая общее число выздоровевших достигло 1 197, днем ранее оно составляло 1 061.

При этом за сутки также выявили 317 случаев заражения, общее число заразившихся составляет 5 346 человек.

Умерли трое, всего в городе зафиксированы 37 смерти заразившихся коронавирусом.

Теги
РоссияСанкт-ПетербургПандемия коронавируса нового типа
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