За сутки в Петербурге после коронавируса выздоровели 136 человек

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 мая. /ТАСС/. Число выздоровевших после заражения новым коронавирусом увеличилось за сутки в Петербурге, который входит в тройку регионов России с наибольшим числом инфицированных, на 136, сообщили в понедельник в оперативном штабе по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекцией.

Согласно представленным данным, на 4 мая общее число выздоровевших достигло 1 197, днем ранее оно составляло 1 061.

При этом за сутки также выявили 317 случаев заражения, общее число заразившихся составляет 5 346 человек.

Умерли трое, всего в городе зафиксированы 37 смерти заразившихся коронавирусом.