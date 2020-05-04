Общественная палата России запускает в соцсетях флешмоб #ЛичноОВойне ко Дню Победы

МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Общественная палата (ОП) РФ в преддверии 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне запускает в социальных сетях флешмоб #ЛичноОВойне, посвященный воспоминаниям о родных, ушедших на фронт. Об этом сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе ОП.

"Акция продлится с 4 по 9 мая. Старт флешмобу дадут члены Общественной палаты Российской Федерации. Они расскажут об акции своим подписчикам и передадут эстафету друзьям и блогерам", -сказали в пресс-службе.

В палате подчеркнули, что в дни проведения акции в соцсетях ОП РФ будут опубликованы подборки самых ярких роликов и постов пользователей. "Принять участие во флешмобе может любой желающий: для этого нужно снять видео (не более 50 секунд) или написать рассказ о своем родственнике, принимавшем непосредственное участие в событиях Великой Отечественной войны, выложить пост на свою страничку в социальных сетях с хэштегами #ЛичноОВойне и #ОПРФ и передать эстафету друзьям и подписчикам", - отметили в ОП.

Кроме того, в акции можно принять участие, прочитав стихотворение, спев песню о событиях Великой Отечественной войны или просто поздравив ветеранов. Запись также необходимо выложить в одну из социальных сетей, добавили в палате.

Как отметила секретарь ОП РФ Лидия Михеева, День Победы является "священной датой для всех поколений россиян, ставшей символом беспрецедентного героизма и единения нашего народа, верности Родине". "В этом году мы празднуем 75-ю годовщину окончания кровопролитной войны, но, сколько бы лет не прошло, мы всегда будем помнить о тех событиях. Мы отдаем дань памяти и уважения всем, кто отстоял свободу и независимость нашей Родины и всего мира. Их величайший подвиг и мужество всегда будут служить для нас примером преданности и верности долгу", - подчеркнула Михеева.

Президент России Владимир Путин в ходе совещания с постоянными членами Совета безопасности 16 апреля сообщил о переносе всех массовых публичных мероприятий, включая парад на Красной площади, которые были запланированы в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, из-за распространения коронавируса. Президент подчеркнул, что парад и шествие "Бессмертного полка" состоятся в этом году, когда отступит угроза инфекции. 28 апреля Путин пообещал, что 9 Мая пройдет авиационный парад и будут салюты в городах.