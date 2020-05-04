Митрополит Иона умер из-за коронавируса

"В ночь на 4 мая 2020 года на 79-м году жизни в 50-й больнице города Москвы, по предварительной информации - от ковидной пневмонии, преставился ко Господу митрополит Иона (Карпухин), почетный настоятель столичного храма Воздвижения Креста Господня в Алтуфьеве", - говорится в сообщении.

Митрополит Иона родился 13 июня 1941 года в Москве, в семье рабочего. В 1959-63 годах учился в Московской духовной семинарии (МДС), с 1963 по 1967 год - в Московской духовной академии (МДА). 1 сентября 1965 года стал послушником Свято-Троицкой Сергиевой лавры, и 21 сентября того же года принял постриг. В 1971 году возведен в сан игумена, 14 октября 1981 года - в сан архимандрита, 20 октября 1992 года он был избран епископом Астраханским и Енотаевским и хиротонисан 25 октября 1992 года.

25 февраля 2002 года Иона был возведен в сан архиепископа, а решением Священного синода РПЦ от 12 марта 2013 года назначен главой Астраханской митрополии с титулом "Астраханский и Камызякский", возведен в сан митрополита 24 марта. С 15 июля 2016 года по состоянию здоровья в связи с достижением 75-летнего возраста пребывал на покое в Москве, где с 1992 года являлся почетным настоятелем Крестовоздвиженского храма в Алтуфьево.