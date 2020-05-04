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75-летие Победы

Более 600 тыс. человек зарегистрировались для участия в акции "Бессмертный полк онлайн"

Трансляция шествия 9 мая запланирована на медиаэкранах по всей России

МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Организаторы акции "Бессмертный полк онлайн" получили в течение недели более 600 тыс. заявок на участие. Об этом сообщила пресс-служба акции.

"Ровно неделя прошла с начала регистрации в виртуальном шествии "Бессмертный полк онлайн". С каждым днем популярность этой акции набирает обороты - на участие в шествии поступило более 600 тыс. анкет", - отмечается в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что принять участие в акции можно на следующих площадках: https://2020.polkrf.ru/, https://ok.ru/app/immortal-regiment, https://vk.com/polk_app, https://sber9may.ru/.

Трансляция шествия 9 мая запланирована на медиаэкранах по всей России, площадках онлайн-кинотеатров Okko, Море.тв, телеканалах СТС, "Победа", в социальных сетях "Одноклассники" и "ВКонтакте" и на различных онлайн-платформах, а также на портале Бессмертного полка России (www.polkrf.ru и www.polk.press).

"Все желающие рассказать о подвиге ветеранов на собственных страницах в социальных сетях могут размещать эти данные с официальными хэштегами: #Бессмертныйполк2020, #Бессмертныйполконлайн, #ДеньПобедыдома, #9маявсети, #9маЯпомню", - отмечается в сообщении.

Теги
Россия75-летие Победы
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