Более 200 тыс. человек приняли участие в онлайн-акции "Георгиевская ленточка"

МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Более 200 тыс. человек выложили фотографии с георгиевскими ленточками на своих страницах в социальных сетях в рамках одноименной акции, проходящей в режиме онайлан. Об этом сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе движения "Волонтеры Победы".

"В связи с эпидемиологической ситуацией в России в преддверии 9 мая акция проходит в новом усовершенствованном формате. "Волонтеры Победы" совместно с партнерами предложили гражданам принять участие в мероприятии онлайн, выложив фото с ленточкой в социальных сетях с хештегами #георгиевскаяленточка и #лучшедома. К данному формату акции уже присоединились более 200 тыс. человек", - сказали в пресс-службе.

В этом году волонтеры не раздают георгиевские ленточки на улице. "Но получить ленточку все же можно в магазинах, заправках и аптеках. Кроме того, "Волонтеры Победы" вручают ленты ветеранам во время доставки продуктов, лекарств и предметов первой необходимости", - добавили в пресс-службе.

"К акции активно присоединяются и представители зарубежья. Так, уже 35 стран, среди которых США, Великобритания, Германия, Латвия, Ливан, присоединились к онлайн-формату "Георгиевской ленточки", - отметили в движении "Волонтеры Победы".