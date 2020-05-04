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СМИ: Абэ может досрочно отменить режим ЧС в 34 префектурах Японии

Он может снять ограничения, если в течение последующих 10 дней число выявленных там заражений будет снижаться

ТОКИО, 4 мая. /ТАСС/. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ рассматривает возможность досрочной отмены режима чрезвычайной ситуации (ЧС), продленного до 31 мая, на территории 34 префектур страны. Как сообщает в понедельник агентство Kyodo, соответствующее заявление глава правительства сделал на встрече с руководством правящей Либерально-демократической партии (ЛДП).

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Отмечается, что премьер Абэ может снять ограничения, если в течение последующих 10 дней число выявленных там заражений будет снижаться.

Речь идет об административных единицах, которые не попали в список районов особого надзора, где отмечено большое число инфицированных. В этот список входят 13 из 47 японских префектур: Токио, Осака, Киото, Хоккайдо, Фукуока, Тиба, Сайтама, Ибараки, Канагава, Исикава, Гифу, Айти и Хёго.

С 8 апреля в Токио и прилегающих к нему префектурах Канагава, Сайтама и Тиба, в префектурах Осака и Хёго на юго-западе главного японского острова Хонсю и в префектуре Фукуока на острове Кюсю начал действовать режим ЧС, объявленный премьером. 16 апреля глава правительства расширил действие режима ЧС на всю территорию страны.

Общее количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Японии превысило 15,9 тыс., при этом 322 инфицированных находятся в тяжелом состоянии, зафиксировано 557 летальных исходов.

Теги
ЯпонияАбэ, Синдзо
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