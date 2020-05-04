Общежитие в Якутске закрыли на карантин из-за зараженного коронавирусом студента

ЯКУТСК, 4 мая. /ТАСС/. Общежитие Северо-Восточного федерального университета (СВФУ) в Якутске, где коронавирусом заразился один из студентов, закрыли на карантин. Об этом сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе университета.

"В общежитии кампуса Северо-Восточного федерального университета введен карантин. Причиной стало обнаружение у одного из студентов вуза COVID-19", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что все 319 студентов, проживающих в общежитии, сдадут анализы на коронавирус, а также будут наблюдаться врачами на протяжении двух недель. Сейчас устанавливают круг лиц, контактировавших с зараженным, идет забор анализов у студентов и персонала. Обучение студенты продолжат в дистанционном формате. В общежитии проводится дезинфекция. Во время карантина университет обеспечит студентов, проживающих в общежитии, питанием и медицинскими средствами.