Общежитие в Якутске закрыли на карантин из-за зараженного коронавирусом студента

ЯКУТСК, 4 мая. /ТАСС/. Общежитие Северо-Восточного федерального университета (СВФУ) в Якутске, где коронавирусом заразился один из студентов, закрыли на карантин. Об этом сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе университета.
"В общежитии кампуса Северо-Восточного федерального университета введен карантин. Причиной стало обнаружение у одного из студентов вуза COVID-19", - говорится в сообщении.
В пресс-службе отметили, что все 319 студентов, проживающих в общежитии, сдадут анализы на коронавирус, а также будут наблюдаться врачами на протяжении двух недель. Сейчас устанавливают круг лиц, контактировавших с зараженным, идет забор анализов у студентов и персонала. Обучение студенты продолжат в дистанционном формате. В общежитии проводится дезинфекция. Во время карантина университет обеспечит студентов, проживающих в общежитии, питанием и медицинскими средствами.
В пресс-службе сообщили, что с 20 марта был запрещен доступ сторонних лиц в общежития вуза. "Все сотрудники университета, кроме служб обеспечивающих жизнедеятельность и охрану объектов, переведены на дистанционную работу. Особое внимание было уделено иностранным студентам и тем, кто находился на практике по индивидуальной траектории обучения в странах Евросоюза", - добавили в пресс-службе.
В СВФУ обучаются более 19 тыс. студентов. Все студенты с 17 марта переведены на дистанционное обучение. Накануне дистанционное обучение в университете продлено до 17 мая.
Всего в Якутии зарегистрировано 311 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 40 человек, четыре пациента умерли. С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 3,4 млн человек, свыше 240 тыс. умерли.