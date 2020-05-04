Международное бюро выставок перенесло "Экспо-2020" в Дубае на октябрь 2021 года

ПАРИЖ, 4 мая. /ТАСС/. Исполком Международного бюро выставок (BEI) принял в понедельник предварительное решение о переносе проведения "Экспо-2020" в Дубае на год - период с октября 2021 года по март 2022 года. Об этом говорится в заявлении международной организации, распространенном в понедельник ее парижской штаб-квартирой.

В ходе голосования в исполкоме решение о переносе срока выставки на период с 1 октября 2021 года по 31 марта 2022 года "получило более необходимых для поддержки резолюции двух третей голосов", сообщила организация. Теперь оно должно быть официально утверждено на заседании исполкома, которое назначено на 29 мая этого года.

Генеральный секретарь организации Димитрий Керкентзес заявил на своей странице в Twitter, что "приветствует решение стран-членов организации". Он отметил, что это их "быстро принятое решение свидетельствует о солидарности и совместном стремлении работать ради построения будущего".

"Экспо" - крупнейшая международная выставка с участием более 170 стран, которые каждые пять лет демонстрируют достижения в области науки, техники, архитектуры и искусства. Проведение всемирной выставки ранее намечалось в Дубае на период с 20 октября 2020 года по 10 апреля 2021 года.