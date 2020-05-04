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Оренбургские власти помогут вернуться на родину оставшимся в регионе гражданам Киргизии

В области находятся около 200 граждан Киргизии

ОРЕНБУРГ, 4 мая. /ТАСС/. Власти Оренбургской области решают вопрос о трансфере на родину граждан Киргизии, которые из-за пандемии не успели уехать до закрытия казахстанской границ . Об этом в понедельник сообщила пресс-служба главы Оренбуржья в официальном Тelegram-канале.

"Вице-губернатор Дмитрий Кулагин встретился с советником-консулом, заведующим консульским отделом посольства Киргизской Республики в РФ Эдуардом Насировым. <...> Один из возможных вариантов - обеспечить транспортировку людей на автобусах через территорию Казахстана. Оренбургская сторона готова предоставить стоянку для автомобилей, подготовить необходимый транспорт для подвозки людей к границе и обеспечить их всем необходимым", - отмечается в сообщении.

По информации местных СМИ, в Оренбургской области остаются порядка 200 граждан Киргизии. Как сообщает пресс-служба главы региона, в настоящее время уточняются списки граждан Киргизии, они находятся под наблюдением оренбургских медиков, продолжаются переговоры с киргизской стороной.

Теги
КиргизияРоссияОренбургская областьПандемия коронавируса нового типа
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