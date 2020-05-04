Несколько поколений жителей Ульяновской области спели "День Победы" для народного марафона

"Три поколения ульяновцев - от начинающих вокалистов до знаменитых певцов - исполнили легендарную песню "День Победы", которая вот уже 45 лет является национальным символом праздника. К исполнению "гимна Великой Победы" присоединились солисты Государственного ансамбля песни и танца "Волга", члены общественного движения "Волонтеры Победы", студенты Ульяновского государственного педагогического университета, а также участники Заслуженного коллектива народного творчества РФ "Соловушка" - обладателя национальной премии за патриотическое воспитание", - отмечается в сообщении.

УЛЬЯНОВСК, 4 мая. /ТАСС/. Ульяновская область в понедельник присоединилась к песенному марафону "Наш День Победы", три поколения участников которого исполнили песню "День Победы". Об этом сообщила в понедельник пресс-служба правительства области.

Запись видеороликов проходила до введения режима самоизоляции в связи с коронавирусной инфекцией. Видеоролик был снят на фоне знаковых объектов региона и кадров событий времен Великой Отечественной войны.

Заслуженный работник культуры РФ, руководитель народного коллектива "Соловушка" Ольга Нужина гордится честью принять участие в проекте "Наш День Победы". "В Ульяновской области всенародная акция объединила три поколения: именитых артистов, начинающих певцов и педагогов - в этом заложена уникальность исполнения и важность преемственности поколений", - привели слова Нужиной в пресс-службе правительства.

В период Великой Отечественной войны в Ульяновск был эвакуирован автомобильный завод, на котором за все военное время было собрано около 7,8 тыс. автомобилей. Каждый третий патрон был изготовлен на ульяновском патронном заводе имени Володарского. Каждая четвертая шинель для бойцов была сшита из сукна, произведенного на ульяновских фабриках. В 26 госпиталях области прошли лечение 133 тысячи офицеров и бойцов. Уроженец Ульяновской области - оружейник Победы Алексей Судаев создал автомат, признанный одним из лучших автоматов Второй мировой войны. Житель Цильнинского района области Петр Усачев 9 мая 1945 года расписался на здании Рейхстага и указал точную дату Великой Победы, именно эта фотография облетела все газеты мира.

Масштабный песенный марафон "Наш День Победы" в регионах Приволжского федерального округа начался 25 апреля. Он инициирован аппаратом полномочного представителя президента Российской Федерации в ПФО. К акции уже присоединились республики Мордовия, Марий Эл, Удмуртия, Башкортостан и Татарстан, Самарская, Нижегородская, Саратовская области и Пермский край. Ульяновская область передает эстафету Пензенской области. В День Победы, 9 мая, знаменитая композиция прозвучит в исполнении всех участников марафона, посмотреть видеоклип также можно будет в социальных сетях, найдя его по хэштегам #песнипобедыПФО #нашденьпобеды.