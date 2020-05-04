Попова заявила, что запрет на массовые мероприятия будет снят в последнюю очередь

"Есть правило эпидемиологическое - мы выходим из режима ограничений так же, как мы входили в режим ограничений, то есть постепенно снимаем. Самыми последними ограничениями, которые будут сняты, [будут] ограничения или запрет на проведение массовых мероприятий. Это будет финальной точкой", - сказала она в интервью Павлу Зарубину на телеканале "Россия-24" .

При этом Попова пояснила, что об ограничениях, которые могут быть сняты в первую очередь, можно будет говорить только к 12 мая, когда станут понятны "результаты" майских выходных и эпидемиологическая обстановка в стране.

Темпы прироста снижаются

Темп прироста числа заразившихся коронавирусом в России снижается, несмотря на возросшее количество выявляемых за сутки случаев, заявила Анна Попова.

"Снижается [темп прироста], независимо от того количества, про которое мы уже говорили, темп прироста все равно снижается, это стабильная тенденция. Она может быть более выражена, то есть быстрее, может быть менее выражена, то есть медленнее. Но еще раз, это в первую очередь зависит от того, насколько мы сегодня разобщены, только от этого", - сказала она.

Попова подчеркнула, что снижение темпа прироста означает, что страна идет в правильном направлении. Однако для того, чтобы это движение происходило быстрее, необходимо строго соблюдать режим ограничений. Кроме того, по ее словам, произошедший всплеск числа заболевших должен был насторожить россиян.

"В эпидемиологии нет такого - судить по одному дню, <...> пока это всплеск, значимая цифра, и сегодня она должна насторожить наших граждан и еще раз заставить задуматься о том, все ли мы делаем правильно. И остановить от неправильных поступков, остановить от нарушения тех требований, которые сегодня сохраняются", - отметила Попова.