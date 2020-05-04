Вузы России сами примут решение о проведении выпускных исходя из ситуации с коронавирусом

МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Российские вузы должны самостоятельно принять решение о проведении выпускных в 2020 году исходя из ситуации с коронавирусом.

"Решение о проведении торжественной церемонии вузы принимают самостоятельно, исходя из текущей ситуации. Данная ситуация не регламентируется законодательством РФ об образовании. В целях обеспечения сохранности здоровья обучающихся вузы должны принимать все меры санитарной безопасности", - говорится в ответе Минобрнауки РФ, опубликованном в телегам-канале ресурса стопкоронавирус.рф, созданного правительством для информирования о ситуации в стране.

Минобрнауки ранее рекомендовало вузам с 16 марта перейти на дистанционное обучение в целях профилактики коронавируса. Ведущие вузы открыли бесплатный доступ к онлайн-курсам для студентов.