Лукашенко уверен, что парад Победы в Минске не отразится на здоровье людей

МИНСК, 4 мая. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил уверенность, что на парад в честь 75-летия Победы в Минске придет много людей и это никак не отразится на их здоровье.

"У нас нет оснований отменить парад Победы. Убежден, это никак не повлияет на здоровье наших людей", - сказал белорусский лидер в понедельник в ходе переговоров с президентом Молдавии Игорем Додоном в формате видеоконференции. "Никого туда не тащим и не загоняем, - подчеркнул Лукашенко, слова которого приводит агентство БелТА. - Я уверен, что и без того, чтобы настоятельно туда приглашать, людей будет много".

Лукашенко рассказал, что к массовым мероприятиям, приуроченным ко Дню Победы, в стране готовились давно, еще с конца прошлого года, самое важное среди них - это парад Победы. По его словам, также на 8 мая запланировано мероприятие в крипте храма-памятника в честь Всех Святых в Минске, где заложат капсулы с землей, привезенной из разных государств, городов-героев. "Мы изучали много вариантов. Но я пришел после изучения всей информации к такому выводу, что мы не можем отменить ни одно из этих мероприятий. Мы ни одного мероприятия не отменяем. Но, естественно, с учетом обстановки очень строго подходим к проведению этих мероприятий", - заявил Лукашенко.

В свою очередь Додон отметил, что в Молдавии в День Победы парад обычно не проводился. "Потому что у нас таких серьезных своих вооруженных сил нет. Не развивали мы в последнее время. Но мы каждый год проводили "Бессмертный полк". С учетом пандемии это дополнительные риски, мы приняли решение, что будем проводить абсолютно все мероприятия, за исключением "Бессмертного полка", - сказал президент Молдавии.

3 мая Лукашенко заявил, что военный парад в честь 75-летия Победы имеет глубокое идеологическое и эмоциональное значение для Белоруссии, поэтому он не может быть отменен, несмотря на пандемию заболевания, вызванного коронавирусом. Он проинформировал, что отдельные российские депутаты и сенаторы также изъявили желание посетить парад в Минске.

В Белоруссии, где число инфицированных новым коронавирусом превысило 17 тыс., карантин не введен. Вопреки предостережениям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), с 20 апреля в республике возобновились занятия в школах, 25 апреля прошел общереспубликанский субботник, идет подготовка к военному параду в честь Дня Победы. В связи с эпидемиологической ситуацией в мире Россия и Китай приняли решение не направлять личный состав для участия в параде в Минске.