Умер композитор группы "Ласковый май" Владимир Бойко

МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Композитор Владимир Бойко, работавший с группой "Ласковый май", умер 3 мая в Воронеже после продолжительной болезни в возрасте 60 лет. Об этом в понедельник сообщила ТАСС экс-солистка группы Наталья Грозовская.

"Он долгое время нехорошо себя чувствовал. [Он умер] в Воронеже, где в последнее время жил. Ему было 60 лет", - сказала Грозовская. По ее информации, причиной смерти мог стать инсульт.

О смерти композитора также сообщил продюсер коллектива Андрей Разин на своей странице в Instagram.

"3 мая после продолжительной болезни, в результате инсульта, ушел из жизни музыкант группы "Ласковый май", с 1989 года - музыкальный руководитель, композитор нашей группы Владимир Бойко, который написал около 25 песен для нас", - написал он.

По словам продюсера, Бойко участвовал в написании многих шлягеров группы, в том числе песни "Гадкий утенок". "Вся группа "Ласковый май" скорбит и приносит самые искренние соболезнования родным и близким Володи", - добавил Разин.

По словам Разина, Бойко сотрудничал с "Ласковым маем" с 1989 по 1993 год как композитор и музыкальный руководитель вместо Сергея Кузнецова.

"Ласковый май" - советская и российская поп-группа, существовавшая с 1986 по 1992 года. С 2009 года группа возобновила творческую деятельность в обновленном составе.