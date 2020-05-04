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В Усинске сняли баннер, на котором оказалось фото финского солдата

Мэр города Николай Такаев назвал случай вопиющим и сообщил, что виновные сотрудники администрации понесут наказание

СЫКТЫВКАР, 4 мая. /ТАСС/. Власти города Усинска в Республике Коми сняли с одного из домов вывешенный баннер с фотографией финского солдата, сделанной в 1944 году, когда финны воевали на стороне гитлеровской Германии.

"Этот вопиющий случай произошел по недогляду сотрудников администрации. Хотели показать олений батальон, который и у нас здесь формировался, а получилось вот так. Плакат сегодня ночью сняли, заказали новый. Спасибо неравнодушным усинцам, которые заметили [ошибку] и отреагировали. Сейчас вызвал юристов администрации, будем решать, какое наказание понесут виновные сотрудники", - рассказал ТАСС мэр Усинска Николай Такаев.

Ранее в социальных сетях усинцы выложили фото баннера на фасаде одного из многоквартирных домов. На нем был изображен солдат с автоматом финского производства, стоящий рядом с оленем.

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