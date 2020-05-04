Стационар на 230 мест для приема больных с коронавирусом откроется в Петербурге 15 мая

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 мая. /ТАСС/. Поликлинику № 42 в Петербурге переоборудуют для приема больных с коронавирусной инфекцией. В ней будет обустроено не менее 230 мест, сообщила в понедельник пресс-служба администрации Петербурга.

"Ведутся работы по переоборудованию поликлиники № 42 на улице Ленсовета, 54 под стационар. Разработаны проектные решения и сформирован полный перечень медицинского оборудования для оснащения будущего стационара. Поликлиника станет отделением больницы №20 для приема больных с коронавирусной инфекцией, в ней будет обустроено не менее 230 мест. Планируемая дата открытия стационара - 15 мая", - говорится в сообщении.