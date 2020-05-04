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Пандемия коронавируса нового типа

Стационар на 230 мест для приема больных с коронавирусом откроется в Петербурге 15 мая

Кабинеты переоборудуют в палаты, для больных в тяжелом состоянии предусмотрено реанимационное отделение

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 мая. /ТАСС/. Поликлинику № 42 в Петербурге переоборудуют для приема больных с коронавирусной инфекцией. В ней будет обустроено не менее 230 мест, сообщила в понедельник пресс-служба администрации Петербурга.

"Ведутся работы по переоборудованию поликлиники № 42 на улице Ленсовета, 54 под стационар. Разработаны проектные решения и сформирован полный перечень медицинского оборудования для оснащения будущего стационара. Поликлиника станет отделением больницы №20 для приема больных с коронавирусной инфекцией, в ней будет обустроено не менее 230 мест. Планируемая дата открытия стационара - 15 мая", - говорится в сообщении.

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Кабинеты будут переоборудованы в палаты. Для тяжелых больных предусмотрено реанимационное отделение. Также будут обустроены посты медицинских сестер, помещения для хранения лекарств, процедурные кабинеты и все, что необходимо для функционирования стационара.

Для разделения грязных и чистых потоков оборудуются санпропускники. Для обеспечения непрерывной работы персонала будут организованы зоны отдыха и длительного пребывания медицинских работников. Дополнительно предусматривается сквозной проезд вокруг здания и пандус для завоза пациентов.

По последним данным, в Петербурге выявлено 5 346 случаев заражения, по этому показателю он занимает третье место среди регионов России после Москвы и Подмосковья. Выздоровели после заражения коронавирусом 1197 человек, умерли 37.

Теги
РоссияСанкт-ПетербургПандемия коронавируса нового типа
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