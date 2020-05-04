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75-летие Победы

Шойгу наблюдал за репетицией пролета авиации над Красной площадью из Александровского сада

По словам источника ТАСС в силовых структурах, в тренировке приняли участие 75 самолетов и вертолетов оперативно-тактической, дальней, военно-транспортной и армейской авиации ВКС

МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу проверил готовность парадного строя авиапарада над Красной площадью, находясь в Александровском саду. Об этом ТАСС сообщил источник в силовых структурах.

"Министр обороны РФ проверил готовность авиации, наблюдая за пролетом авиатехники из Александровского сада", - сказал собеседник агентства. По его словам, в тренировке приняли участие 75 самолетов и вертолетов оперативно-тактической, дальней, военно-транспортной и армейской авиации ВКС.

Репетиция авиаперелета прошла в понедельник. Как передал корр. ТАСС, в строю прошли четыре авиакомплекса "Кинжал" - истребителя МиГ-31К, способные нести гиперзвуковые ракеты, а также четыре истребителя 5-го поколения Су-57. Также над столицей пролетели самолет дальней радиолокационной разведки А-50, транспортники Ил-76, стратегические бомбардировщики Ту-95МС и Ту-160, дальние бомбардировщики Ту-22М3, фронтовые бомбардировщики Су-24 и Су-34. В строю авиации также задействованы истребители МиГ-29, Су-30 и Су-35С, вертолеты - Ми-26, Ми-8, Ка-52, Ми-35, Ми-28Н. Замыкали парад шесть штурмовиков Су-25.

Президент РФ Владимир Путин 16 апреля сообщил о переносе из-за распространения коронавируса всех запланированных массовых публичных мероприятий, включая парад на Красной площади в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Президент подчеркнул, что парад и шествие "Бессмертного полка" состоятся в этом году, когда отступит угроза инфекции. 28 апреля Путин сообщил, что 9 мая пройдут авиапарады и салюты в городах России.

Теги
Шойгу, Сергей КужугетовичРоссия75-летие Победы
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